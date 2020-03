Alzarán sus voces contra la violencia

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 00:00 hrs.

En algún lugar de Jalisco, al menos una mujer fue asesinada ayer; 30 fueron violentadas en su hogar, y 7 sufrieron de un abuso sexual.Por ellas y miles de mujeres que ya no están o que han sido víctimas de la violencia, hoy las calles del Centro se pintarán de morado.Miles de mujeres saldrán a la calle para hacer un llamado de exigencia para detener la violencia de género, mostrar su descontento porque las autoridades no han podido resolver una deuda con ellas de seguridad y equidad."Es muy fácil estar en el descontento, es muy fácil identificar lo que nos duele y lo que nos mata, pero si no levantamos la voz entonces estamos permitiendo que estas prácticas sigan sin que nosotras pongamos una resistencia", explicó Mitzi Nayeli Pineda, integrante de la Asamblea Yo Voy 8 de Marzo.De acuerdo con el INEGI, Jalisco es la Entidad con mayor violencia hacia la mujer. El 74.1 por ciento de las féminas dijo que ha sufrido en su vida algún tipo de agresión ya sea física, psicológica, económica o sexual.A las 18:00 horas dará inicio la marcha. Saldrá de Plaza Universidad rumbo a la Glorieta de los Niños Héroes, hoy llamada de las Personas Desaparecidas.Los diferentes contingentes tienen un mismo propósito: visibilizar las violencias que "golpean" día a día a la mujer en la calle, el trabajo, e incluso en el hogar."Marchamos por los feminicidios, las mujeres desaparecidas, las mujeres asesinadas, por la violencia en los trabajos, el acoso sexual, el hostigamiento laboral, el acoso callejero, por la violencia que viven las mujeres trans o que tienen alguna otra preferencia sexual, por las mujeres trabajadoras sexuales. Luchamos para visibilizar las violencias que nos atraviesan a todas las mujeres", detalló Amapola López, integrante de Cetien.De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado en Jalisco hubo 229 carpetas de investigación por homicidios dolosos de mujeres, 57 por feminicidios, 11 mil 53 por violencia intrafamiliar, 292 por acoso y 446 por violación.Las encuestas del INEGI revelan que el 55.6 por ciento de mujeres sufre violencia emocional; 51.5 por ciento, sexual; 37.1 por ciento, física, y 33.7 por ciento, económica.El movimiento es feminista y aunque la recomendación es que no asistan hombres, es posible que algunos quieran unirse por eso, habrá un contingente mixto.Hay un llamado generalizado. No caer en provocaciones para evitar actos de violencia o enfrentamientos.Incluso, académicas de la Universidad de Guadalajara coincidieron en señalar que las mujeres no deben caer en la "trampa" de dividirse ante los diversos feminismos."No debemos caer en la trampa de la relatividad, si no, no vamos a quedar en nada este flujo incesante de ideas, de mercancías y de personas nos ayuda a encontrar nuestros puntos en común y el mensaje que estamos dando es que estamos juntas y esa es la contradicción más grande que le estamos dando al sistema, porque nos han enseñado a estar divididas", comentó Rosa Noemí Moreno Ramos, académica universitaria.Además de esta marcha, habrá otras actividades con motivo del Día de la Mujer. A las 18:00 horas, el Colectivo Mujeres Tonaltecas Organizadas colocará un tendedero de denuncias contra la violencia y el acoso, frente a la Clínica 93 del IMSS.Media hora después, harán una marcha pacífica rumbo a la Presidencia para exigir, como todas, más seguridad y un alto a la violencia de género.Para apoyar en las actividades que se realizarán ante en el Centro como en otras partes de la urbe, el Siteur informó que el servicio en las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero hoy será gratuito.Acudir con ropa cómoda.Utilizar, si es posible, prendas moradas.No caer en provocaciones.Denunciar a las organizadoras cualquier acto de violencia, intimidación o provocación.No acudir hombres a la marcha ni mezclarse en el contingente feminista.