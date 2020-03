Ponga atención al 'violentómetro'

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La violencia se mide e inicia con una broma hiriente o un chantaje.Actitudes que han sido normalizadas en una relación de pareja y por la sociedad, como el mentir, ignorar o celar, son el inicio de lo que podría transformarse en una pesadilla."Ya se naturalizaron todos los comportamientos como si fueran parte de un proceso normal, como si fuera un saludo 'somos amigos y se vale' y esto lamentablemente es un proceso donde se es violento, pero no se identifica como tal", explicó Martha Catalina Pérez González, directora del Centro de Evaluación y Atención Psicológica del CUCS.La violencia, agregó, se relaciona principalmente con cuestiones físicas: golpes, jaloneos, pellizcos o empujones, pero hay comportamientos como los chantajes o aplicar la "ley del hielo" que también se catalogan como agresión."Es una violencia psicológica que es una huella no visible, que no se puede evidenciar y que puede empezar con un 'no vayas con tus amigos, no salgas, quédate conmigo más tiempo, porqué no me contestaste, porqué me dejaste en visto' empieza a demandar mucho más tiempo y quitar el espacio de otras personas que son importantes".Este proceso, agregó Pérez González, va coartando la libertad de la mujer y su desarrollo. Empieza una situación de angustia por no poder contestar rápido, por llegar pronto a casa o estar en constante comunicación para evitar que la pareja se enfade y les deje de hablar."Es una situación donde ya se ha desarrollado un proceso codependiente con la pareja y la persona, al ser un inicio lento, no se da cuenta cuándo ya está involucrada en una relación que le es completamente tóxica".Autoridades y colectivos han dado a conocer un violentómetros para ayudar a las mujeres a detectar situaciones de violencia desde un inicio y evitar llegar a episodios que pongan en riesgo su vida.Muchas veces, estas situaciones son vistas con facilidad por gente cercana a la víctima, sin embargo, ella no se da cuenta o entra a un proceso de negación y prefiere alejarse de los seres queridos.También, esto dificulta que la mujer o la víctima pida ayuda a tiempo y ya lo hace cuando la situación se desborda, es decir, cuando hay golpes o se pone la vida en riesgo.En otras ocasiones, dijo la especialista, identifican la situación de violencia, se desahogan con gente cerca, pero se niegan a dejar la relación por temor o porque no están preparadas a un duelo y separación.La académica de la UdeG consideró que normalmente una persona que sale de una relación violenta, puede tardar en aceptar que fue agredida y separarse."Va a ser poco a poco y así como duró la relación y en este tipo de condiciones, pues básicamente va a ser algo parecido, pero en reversa, donde tenga que ver por sí misma, por sus logros y enfrentarse para poder decir ¡basta y hasta aquí!".Algunas cortan casi de manera inmediata, pero otras aguantan porque se involucra a los hijos en el proceso y "pega" un aspecto cultural y religioso."Todo eso hace que sea un calvario para la víctima y poderse separar de la persona, vienen frases como 'es mi cruz, es lo que me tocó vivir y tengo que soportarlo', salvar todos estos obstáculos puede llevar más tiempo de lo esperado".Una situación de violencia puede iniciar con bromas hirientes y terminar en la muerte. Si detectas algunas de estos comportamientos en tu pareja, es mejor que pidas ayuda:Bromas hirientesChantajeaMienteEngañaIgnoraCelaCulpabilizaRidiculizaOfendeHumilla en públicoIntimidaAmenazaControlaProhibeAmenaza con objetos o armasAmenaza de muerteForza a una relación sexualAbuso sexualViolaMutilaAsesina