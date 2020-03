'La rabia de las mujeres es legítima'

La rabia de las mujeres ante los feminicidios es legítima y necesaria ante un Estado que no está a la altura del problema, asegura en entrevista Brenda Lozano (Ciudad de México, 1981), autora de Brujas.En su tercera novela, la escritora aborda el poder de las mujeres a través de una curandera que sana el cuerpo y el alma con medicina tradicional y el lenguaje, y de una chica contestataria que podría ser el retrato de las jóvenes del 8 y 9M."Que lo rompan y lo quemen todo", responde Lozano sobre las marchas contra la violencia de género y los feminicidios.Y explica: "A cualquiera de nosotras, si nos mataran o mataran a una hija, nuestro deseo sería o quemarlo todo o que quemen todo por nosotras, y creo que es una rabia totalmente legítima y necesaria."Se espera que seamos bien portadas, que veamos las cosas de cierta forma, que pidamos permiso para faltar al trabajo o para marchar. Además, es desde las calles que se va a hacer esa presión para un Estado que, por supuesto, no está a la altura".La también ensayista y editora fue reconocida en 2015 por el extinto Conaculta, el Hay Festival y el Consejo Británico como una de las escritoras menores de 40 años más importantes de México. Además, ha sido incluida en la lista Bogotá 39 (2017) de los mejores escritores de ficción menores de esa edad a nivel América Latina.Califica como un hecho histórico la marcha de mujeres del domingo (8M) y el paro convocado para el lunes, el 9M."Estamos en una emergencia feminicida. El 8M es para retomar esos espacios, para marchar, para ejercer presión al Estado; AMLO se ha visto muy esquivo o indiferente. Lo que pasó el año pasado, la marcha del 16 de agosto de 2019, fue un parteaguas; creo que los efectos se van a ver estos días. Creo que (el 8M) va a ser mayor."Espero que tiemble con la marcha y que se calle todo el lunes. El solo hecho de tener la discusión por el 9M creo que es algo que nunca había tenido lugar en México, y eso, de entrada, ya va a ser histórico. Días antes, ya era histórico: que en las mesas de redacción, en las oficinas, en las escuelas, en las universidad se haya tenido esta discusión de cómo sumarse al 9M."Sin duda el impacto económico y social que tendrá es histórico, y es importante que ya se abrió esa conversación, que las empresas digan: ya fue el 9M y el resto del año ya no hagan algo, que sí miren por los protocolos internos, por las políticas internas, sobre cuáles son las condiciones en las que trabajan las mujeres, (porque) se hacen chistes machistas en los espacios del trabajo; cómo se visibilizan los trabajos no remunerados, el trabajo del hogar".Y enfatiza el importante papel que debe jugar el Estado ante los feminicidios."La única fuerza que está ignorando el Gobierno de AMLO es a la feminista. Sería muy importante que así como (el Presidente de Argentina, Alberto) Fernández llegó a hablar con las feministas por la presión que se hizo en las calles, sería de vital importancia que AMLO escuchara la temperatura de las calles que lo llevaron al poder. La está ignorando. Más le vale que escuche a la gente, porque las calles lo llevaron al poder".La escritora observa en Andrés Manuel López Obrador una actitud patriarcal y autoritaria que lo único que hace es tensar más el problema."A mayor indiferencia del Gobierno va a haber una mayor rabia social, y si algo le urge a AMLO es posicionarse ante este problema específicamente. Si tiene una prioridad en su agenda en este momento es ésta."Hay 10 feminicidios al día y además no sabemos si son 10 u 11, y esto habla de la gravedad, de que no hay forma de medirlos y no son cifras, son familias, son nombres, y muchos de ellos no llegan a ser casos mediáticos, pero todas ellas tienen nombres y hay que humanizar esas cifras, hay que empatizar con esas cifras, y AMLO está respondiendo con la misma violencia que genera esos feminicidios, porque el feminicidio es la punta de un problema de violencia enorme, entre las cuales está también el ignorar a una mujer, denostarla, que es lo que está haciendo básicamente".En Brujas (Alfaguara), Brenda Lozano reivindica el poder femenino."Para mí las brujas son indisciplinadas, disidencia. Son mujeres que, por ejemplo en las caricaturas, son mujeres mayores, no están sexualizadas, que no forman parte del sistema económico, que no tienen un hombre o que no necesitan un hombre y que no participan del sistema médico, por ejemplo. Sí, son indisciplinadas; ese aspecto que comparten con el feminismo me parece bien interesante. Son mujeres independientes, básicamente, y famosas".Una de las protagonistas de la novela es Feliciana, una especie de rockstar cuyo poder no proviene de lo económico, sino del poder de curar a las personas con la medicina tradicional y la palabra."Ella es todopoderosa a través del lenguaje. Imagínate que ahorita nos dijeran, en tiempos de Instagram y de redes sociales, que una mujer es capaz de curarlo todo: traumas, enfermedades... y eso me parece muy poderoso por el lado de la medicina tradicional de los pueblos de México, y, por el otro lado, cómo a través del lenguaje se puede sanar y cambiar las narrativas. Creo que es un tema urgente en muchos niveles".En tanto, Leandra, otra personaje, es rebelde, le indignan las injusticias y toma acciones en contra de los abusos.Leandra pareciera un retrato de las mujeres del 8M y 9M...Creo que sí me la imagino en el 9M definitivamente, y, sin que nadie la vea, el día 8 marchando en las calles.-9M: Esperanza-Feminicidios: Emergencia-AMLO: Patriarcal-Hombres: Depende-Mujeres: Depende-Igualdad: Paridad-Brujas: Lo máximo