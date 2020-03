Muertas de Juárez: historia sin fin

Pedro Sánchez Briones/ Corresponsal

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Aunque prevalece el feminicidio en Ciudad Juárez, la expansión del crimen organizado modificó el fenómeno de asesinatos de mujeres en esta frontera, que entre la década de los 90 y los años 2000 se insertó a nivel internacional como un caso emblemático de los crímenes de odio.De las decenas de jóvenes de zonas vulnerables halladas asfixiadas y violadas en predios baldíos o campos algodoneros, se pasó a múltiples casos de mujeres asesinadas con armas de fuego."Hay una cantidad de homicidios que efectivamente reúnen las características que se han definido para la violencia de género, es decir, los feminicidios, donde hay una condición misógina por parte de los sujetos activos que actúan en contra de las mujeres, y sigue permaneciendo", explica el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche.Sin embargo, reconoce en entrevista, se han documentado más casos de mujeres víctimas de homicidio doloso, asesinadas al estilo del crimen organizado, que de características por razones de género."Ahora se da con ciertas modalidades que tal vez lo harían diferente al fenómeno que ocurrió en los años 90", señala.Datos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), con base en investigaciones del Colegio de la Frontera Norte, revelan que de 1993 a 1999 se registraron 162 feminicidios en Juárez.En 1993 hubo 17; al año siguiente, 11; en 1995, un total de 24; un año después, 30; en 1997, 24 casos; en 1998, 30, y en 1999 se contabilizaron 26.Pero ahora se observa una mutación en los crímenes contra mujeres.Sólo en 2019 se registraron 180 homicidios de este tipo en la ciudad, pero sólo 16 fueron considerados feminicidios.Este año, la Fiscalía Especializada para la Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) ha documentado al 4 de marzo 22 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales sólo 3 fueron reconocidos como feminicidios.El Fiscal Peniche plantea que, en muchos casos, las mujeres se involucran en actividades de delincuencia organizada por sus parejas, situación que se ha visibilizado más de 2008 a la fecha."El tema de delincuencia organizada, no solamente en la frontera, sino en todo el estado y en todo el País, ha venido a cambiar el fenómeno criminológico, de tal manera que ese era un fenómeno que tal vez nosotros no encontrábamos en los años noventa. La condición de la mujer, pues era más por una cuestión estrictamente de género, de trata de personas", afirma."Ahora, el tema de la delincuencia organizada ha involucrado directa o indirectamente a las mujeres en el fenómeno criminal; reitero, la mayor parte de las veces por la condición de sus parejas que tienen que ver con el crimen organizado, y ese es otro número de asuntos que se nos han presentado que antes no tenían lugar".Sin embargo, reconoce que los crímenes por razones de género han continuado, como el caso conocido como Arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez, donde en 2012 fueron localizados los restos de 11 mujeres."Eso que pasó en los 90, es algo similar a lo que ocurrió en Arroyo del Navajo, ese es un patrón que se repitió", advierte.Uno de los casos emblemáticos en Ciudad Juárez fue el hallazgo de ocho cuerpos en noviembre de 2001 en un campo algodonero ubicado en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional.Por este caso, conocido como "Campo Algodonero", la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia en 2009 contra el Estado mexicano.En 2011, el Gobierno federal pidió perdón por omisiones y actos de negligencia en las investigaciones de los crímenes.Ante la ola de violencia que prevalece en Juárez, algunos feminicidas buscan imitar el tipo de homicidios que cometen las organizaciones criminales para ocultar su participación en el delito, lo que se ha vuelto un reto para los investigadores."Hemos observado (casos) que le dan todos los tintes, como si fuera del crimen organizado, precisamente para distraer la verdadera causa, una cuestión de género o de violencia por su condición de mujer", refiere Peniche.Esto significa que, aunque el Código Penal del Estado de Chihuahua cuenta con criterios para determinar cuándo un homicidio de mujer fue cometido por razones de género, dice, se debe realizar una investigación a fondo.Desde junio de 2019, en Chihuahua, por decreto del Congreso del estado, todos los homicidios de mujeres son atraídos por la FEM, que continúa o declina el caso a otra unidad si no reúne las características para considerarlo feminicidio.Ana Karen García, analista del Observatorio Ciudadano del Ficosec y coautora del libro "Perfil socioespacial de los homicidios en Ciudad Juárez para la intervención focalizada", coincide en que ha crecido el número de asesinatos de mujeres, pero por cuestiones de crimen organizado."No tenemos ahorita los mismos tipos de homicidios. Sí han cambiado las formas".El foco rojo en Juárez, señala, es el homicidio doloso en general.Mientras que en los 90 muchas de las víctimas eran jóvenes de aproximadamente 17 años de edad y habitantes de zonas marginadas, ahora tienen perfiles y edades variadas.Los feminicidios, explica, se cometen más por arma blanca y asfixia, y ocurren tanto en la vía pública como dentro de los hogares, contrario a los 90, cuando se daban más en el espacio público."Lo que tenemos ahorita es que se está dando dentro de un lugar cerrado, en casas habitación, en viviendas".Las zonas con más feminicidios de manera reciente, detalla, son el suroriente, norponiente y norte de la ciudad."Son más los homicidios que no están relacionados por motivo de género. Sí se ha visto un incremento de mujeres que están siendo asesinadas porque están relacionadas con el crimen organizado", cuenta Diana Chávarri, directora de Ficosec en la zona norte.Recuerda que el homicidio por razones de género se tipificó como delito en el Código Penal desde octubre de 2017."Eso significa que todos los datos previos a esta fecha están tipificados más como homicidio doloso, entraban en el conjunto de todos los homicidios. Los números son fríos, cuántas mujeres murieron por feminicidio, cuántas por homicidio doloso, y otro número frío es si los perpetradores obtuvieron o no una sentencia y los números son diametralmente opuestos, hay impunidad".