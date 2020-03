Policías de GDL agreden en fiesta infantil

Enrique Aguirre

Hora de publicación: 13:32 hrs.

Un festejo infantil se convirtió en una tragedia la noche del sábado en la Colonia La Federacha, pues los asistentes a la fiesta y vecinos de la zona acusaron que fueron agredidos por oficiales de Guadalajara quienes incluso dispararon en su contra e hirieron a varias personas.Amelia Gutiérrez, abuela de los niños festejados, narró que alrededor de las 21:30 horas se llevaba a cabo el convivio que habían planeado con antelación y para el que invirtieron en la renta de un brincolín y mesas para sus familiares que colocaron sobre la Calle Abundancia, al cruce con Santa Martha.De acuerdo con la señora, a esa hora se estaban rompiendo las piñatas y una unidad de la Policía de Guadalajara que circulaba por Abundancia pidió a los de la fiesta que quitaran una camioneta y el brincolín que bloqueaban la vía para poder pasar.Mientras los de la fiesta movían el brincolín, los uniformados aceleraron."Pero ándale, dieron el arrancón (los policías) y el niño de 2 años estaba ahí (en el brincolín), entonces por poco lo atropellan y ya no sé quién lo jaló al niño rápido", contó Amelia Gutiérrez.Ante esto, los de la fiesta reclamaron a los oficiales la acción y dieron un manotazo a la unidad."Ese fue su enojo de ellos, el caso es que se bajaron todos (los uniformados)", dijo la mujer.Posteriormente, otra unidad de la Comisaría de Guadalajara, llegó por el otro lado de la calle y también se bajaron los oficiales.Eso dio inicio a una trifulca entre los uniformados que presuntamente se querían llevar detenido a quien fuera y los vecinos."Dispararon, le dieron a un niño de aquí de esta casa, ahí en el balconcito, le dieron el balazo en el brazo."Los niños y gente grande corrían para acá y corrían para allá, pues bien asustados todos, verdad, por los balazos, porque no... fueron varios balazos, no fue uno ni dos, fue un montón de balazos que aventaron", lamentó la señora Amelia.En la balacera resultó herido un menor que fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego en un brazo, un vecino de los festejados y un familiar de éstos a quien los oficiales le dieron un cachazo; todos tuvieron que acudir a un puesto de socorros por sus medios, pues no llegaron ambulancias por ellos.Incluso los uniformados irrumpieron en la vivienda de los menores festejados y amenazaron a los presentes, acusaron los habitantes de la casa."Yo estaba hasta atrás con todos los niños, entraron ellos (los policías), nos aluzaron, nos apuntaron con la pistola."Los niños bien asustados gritaban, gritaban todos los niños llorando: 'no, no me mates, yo soy niño, yo soy niño' y los policías pues nos seguían apuntando", relató Rosa María, madre de uno de los menores festejados.Los de la casa señalaron que las unidades involucradas son la G2506, G2507, G2509 y G2503.Tras la agresión varios vehículos quedaron con las ventanillas estrelladas y las fachadas de las viviendas tenían marcas de los disparos.Por su parte, la Comisaría de Guadalajara informó que esa misma noche acudieron elementos de Asuntos Internos y de la Dirección Jurídica para investigar los hechos, aunque no abundaron en más detalles, pues solo mencionaron que tres unidades están siendo investigadas.