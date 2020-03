Se preparan para marcha

Los números son crudos y atrás de cada uno hay una historia.Betsabé García era costurera. Su esposo la mató. Ya no va a ver crecer a sus cinco hijos.En dos meses, Brenda terminaría la preparatoria, pero no llegó a su graduación. Su vecino la mató.Cada día, una decena de mujeres son asesinadas en México y, en muy pocos casos, el responsable está detenido.Según cifras exhibidas por Cladem, sólo el uno por ciento de las denuncias se resuelve, el resto está en impunidad.Esta es solo "la punta del iceberg" de la violencia que día a día vive la mujer y para visibilizarla, diversos colectivos tomaron la Plaza Juárez para hablar de derechos, de lucha, de igualdad.Mujeres sobresalientes, talleres para niñas y charlas sobre porqué hoy es el Día Internacional de la Mujer, son sólo algunos temas que se imparten en las carpas instaladas en la Plaza.Pero también ahí está el cuartel. Todas se preparan para alzar la voz, para demostrarle a Jalisco que las mujeres están unidas y no permitirán más vejaciones, agresiones o cualquier tipo de violencia.No importa si la pañoleta es verde o morada. Lo que se quiere gritar es que no están solas, que entre todas forman una red de cuidado para resguardarse si se sienten en peligro.En uno de los costados de la Plaza hay un tendedero. Ahí, las mujeres que han sido víctima de acoso o agresiones sexuales denuncian al responsable. Aquí, todas les creen y su palabra no está en duda.Hay casos donde se exhibe la foto, en otros solo el nombre y el apellido.Las pañoletas de lucha están listas y la manta que encabezará la marcha en proceso. Hoy, se espera que más de 10 mil mujeres salgan a la calle para alzar la voz por las más de 4.2 millones de féminas que viven en Jalisco y por aquellas que como Betsabé y Brenda ya no están.De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado en Jalisco hubo 229 carpetas de investigación por homicidios dolosos de mujeres, 57 por feminicidios, 11 mil 53 por violencia intrafamiliar, 292 por acoso y 446 por violación.Las encuestas del INEGI revelan que el 55.6 por ciento de mujeres sufre violencia emocional; 51.5 por ciento, sexual; 37.1 por ciento, física, y 33.7 por ciento, económica.El movimiento es feminista y aunque la recomendación es que no asistan hombres, es posible que algunos quieran unirse por eso, habrá un contingente mixto.Hay un llamado generalizado. No caer en provocaciones para evitar actos de violencia o enfrentamientos.