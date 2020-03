Reprochan a Gobierno violencia de género

Grupo REFORMA

Hora de publicación: 16:33 hrs.

Colectivos de mujeres de "Juntas y Organizadas", reprocharon al Gobierno federal la inacción ante la violencia de género, la falta de una estrategia integral y los recortes a los presupuestos para acotar ese fenómeno.En un pronunciamiento leído por varias mujeres en el Zócalo, ante miles de asistentes, afirmaron que a pesar de que hay una sistemática violencia de género, el Gobierno está más preocupado en justificarse y en vender cachitos de lotería."El patriarcado ha enviado el mensaje de que 'muertas antes que libres. Hemos sentido el aguijón de la angustia. Cómo no tomar las calles, cómo no sentir la rabia que dejamos en los muros y monumentos", expresaron."El Gobierno está más preocupado en justificarse que en implementar una estrategia eficaz que frene la violencia machista y patriarcal. Estamos juntas y organizadas, estamos convencidas que no podrán con nosotras. Estamos dispuestas a quemarlo todo".Mientras el número de feminicidios crece en el País, alertaron, se retiraron este año recursos presupuestales para la protección de la mujer y el Gobierno insiste en una política de militarización con la Guardia Nacional."El deber del Estado no es vender billetes de lotería o cuidar las puertas de Palacio Nacional, sino garantizar el derecho a una vida libre de violencia. El Estado es feminicida", sentenciaron.Los colectivos hicieron un llamado a "acuerpar" el movimiento y hacer un frente común en la lucha por la vida digna, y exhortaron a defender el derecho a decidir, el Estado laico y la autonomía de las mujeres."Menos constituciones morales, menos puntadas, y más cumplimiento de los mandatos internacionales. El Estado nos ha fallado a todas... Vivas, juntas y organizadas nos queremos".Al término del pronunciamiento, frente a Palacio Nacional, se gritó desde el templete: "ante la violencia machista, autodefensa feminista", "por la lucha feminista, internacional, antipatriarcal, anticapitalista y antiimperialista", entre otras consignas.