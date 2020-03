Exigen justicia; quieren a desaparecidas de vuelta y vivas

"No estás sola, no estás sola", fue uno de los gritos más escuchados. Foto: Emilio de la Cruz

Fernanda Carapia y Noé Magallón

Hora de publicación: 20:52 hrs.

Silencio. Llegó el momento de fijar postura. Fuera los hombres al frente. No son bienvenidos, si quieren estar, que se vayan atrás, dicen las mujeres, no es su lucha.¡Justicia! No importa el nombre. Perla, Cristina, Nayeli. Murieron por ser mujer. Un hombre las mató, y en muchos casos el asesino está libre.El nudo en la garganta se apodera de los familiares de las personas desaparecidas y de las víctimas de feminicidio."No estás sola, no estás sola", es el grito al unísono de todas las participantes en esta marcha.En los relatos hay otro común denominador. Las autoridades no les creen, dicen que desaparecieron por "put**" o por estar en un determinado lugar."Yo sí te creo, yo sí te creo", responden.Las mujeres que llenan los carriles de Avenida Chapultepec y su camellón de Niños Héroes, más allá de Avenida La Paz, se unieron para exigir justicia y un alto a la violencia de género.Los posicionamientos siguen. Las mujeres quieren ser libres, no valientes. Salir sin sentir miedo. La marcha es solo el comienzo. La revolución, dicen, ya inició, Las políticas públicas deben cambiar y garantizar seguridad."Sabemos que juntas y organizadas paramos las dolencias por una vida digna. Justicia para todas", reclamaron.La Policía tapatía reportó que detuvo a un hombre por agredir verbalmente al contingente de la #Marcha8M.Oficiales que se encontraban en la zona lo vieron cuando comenzó a ofender a las participantes, en las inmediaciones de Guadalupe Zuno y Chapultepec.De acuerdo con la Comisaría, el sujeto fue enviado ante el juez municipal, quien determinará la responsabilidad y el castigo al que sería acreedor.