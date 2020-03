Denuncia violencia y todos le fallan

Enrique Osorio

Berenice vive con miedo a ser asesinada, pues es asediada por quien aún es su esposo, y el Centro de Justicia para las Mujeres no la protege.En casi 10 años de matrimonio, ha intentado denunciar tres veces a Óscar "N", quien usa tiempo y recursos en su cargo como inspector en el Ayuntamiento de Zapopan, para llevar a cabo sus agresiones, expuso la afectada.Él también tiene un puesto en la SEP, y ambos cargos le permiten simular que está en campo realizando sus actividades, cuando en realidad asedia a Berenice, señaló.Insultos, encierros en su domicilio, rasguños, el robo de su teléfono para ingresar a sus cuentas y ver sus mensajes, golpes y amenazas de muerte es lo que ha tenido que pasar sin que Fiscalía la auxilie.La primera denuncia la hizo hace ocho años, cuando Óscar la golpeó, narró Berenice, pero ya no le dio seguimiento y en Fiscalía simplemente ya no la buscaron.La siguiente fue en mayo de 2018, luego de que él fue a su trabajo a agredirla luego de que ella decidiera mudarse ante la violencia que pasaba.En la Agencia 8 del Centro de Justicia para las Mujeres le dijeron entonces que su denuncia no procedía porque la violencia que sufría no era tan grave como la de otras denunciantes, además, le informaron que la denuncia la habían levantado practicantes y estaba mal hecha."Yo tengo los medios para desaparecerte sin mancharme las manos, con dinero y contactos todo se puede", fue una de las amenazas que recibió la afectada, de acuerdo con su narración incluida en la carpeta de investigación 47334/2018, la cual "no procedió".El asedio siguió, por lo que denunció por tercera vez en octubre de 2019, caso que se registró con carpeta 20709/2019, y le dieron una orden de protección, pero la enviaron por error a la Comisaría de Zapopan, cuando ella vive en Guadalajara.Desde esa fecha su esposo fue a su trabajo y su casa para amenazarla en varias ocasiones. La espera afuera para vigilar que no salga con nadie más y se llevó a su hijo mayor, de quien ella no ha sabido en meses, acusó Berenice.Lo que Berenice quiere es que la Fiscalía deje de minimizar su caso, que la protejan de quien le ha dicho que tiene influencias."Que me dejen de pedir una foto de mi hijo ensangrentado, golpeado y demás, para poderlo recuperar, que dejen de protegerlo (a Óscar) porque me sigue amenazando con que es servidor público y no le pasa nada, las denuncias no proceden, y siempre hay un error, algo que salió mal."¿Qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué necesito hacer?", cuestionó la denunciante.