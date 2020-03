Dominan mujeres en restaurantes

Renata Tarragona

Notas Relacionadas Costaría 23,200 mdp el 9M

Hora de publicación: 00:00 hrs.

En el sector restaurantero, 60 por ciento de su fuerza laboral son mujeres, y de ellas, más del 50 por ciento son jefas de familia, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).Las 63 delegaciones que conforman a la Cámara abogan por la protección de la mujer y anunciaron su solidaridad con el paro nacional de este lunes."En nuestro sector la mujer es clave, no podríamos vivir sin ella porque es mayoría, por ello hacemos una manifestación sincera de apoyo", expresó Francisco Fernández, presidente de la Canirac.Cada año, se incorporan 100 mil personas a la industria restaurantera, de las cuales 60 mil son mujeres, refirió.Aseguró que en su gremio no existe división salarial, pues los sueldos no tienen que ver con el género, y que hay igualdad de oportunidades y capacitación constante para la mujer.No obstante, apuntó que los cargos altos sólo los ocupan las mujeres en un 40 por ciento, debido a que la escolaridad en México es menor para ellas.El dirigente señaló que el 95 por ciento de los negocios son micro y pequeños establecimientos dirigidos por familias, por lo cual hay facilidades para la mujer de acuerdo con sus necesidades.Respecto al desempeño de las unidades restauranteras durante el paro, Fernández apeló a la conciencia de los clientes del día, pues el servicio no será el mismo.También empresas que conforman el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) manifestaron por medio de éste su apoyo a las colaboradoras que decidan participar en el paro nacional del 9M.