Concibe cervecera ingenio de mujer

Charlene Domínguez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Cielito Lindo, una cervecera en Guadalajara, Jalisco, busca reconocer el talento femenino.La empresa arrancará operaciones a finales de marzo y estará constituida casi totalmente por mujeres."La cerveza fue descubierta por mujeres. Durante los primeros siglos de la existencia de la cerveza las mujeres dominaban su preparación y fueron las primeras maestras cerveceras."Cielito Lindo valora y reconoce el talento de las mujeres y quiere rendirles homenaje y tributo", comentó Héctor Vielma, director general y el único hombre de la cervecería."Lo que se busca es impulsar a las empresas mexicanas a que evolucionen a una economía en la que la mujer tenga el lugar que siempre le ha correspondido, que tengan más participación femenina en puestos directivos y que paguen sueldos iguales en posiciones iguales", añadió.Vielma es la persona en quien recae la iniciativa de constituir una cervecera en la que únicamente haya personal femenino.La idea surgió desde hace varios años y empezó a concretarse en 2018, cuando se colocó la primera piedra de la planta.En las áreas de ventas, operación, contabilidad, logística, mantenimiento, marketing, jurídico y legal sólo existen cargos ocupados por mujeres.Laura Romano, directora de Marketing, fue una de las primeras en empezar a trabajar en la cervecera, por ejemplo."Desde un principio Héctor me dijo: 'quiero hacer una compañía en la que solamente laboren mujeres', y esa fue una de las cosas que me atrajo bastante."Qué padre que una compañía apoye y reconozca el talento de las mujeres", compartió.La planta tendrá una capacidad inicial de 10 mil 500 hectolitros con potencial de ampliar a 90 mil hectolitros.De inicio, fabricará 15 tipos de cerveza con estilos como kölsch, lager ligera, lager estilo Munich, stout, pilsner, además de cerveza de trigo y de maíz de Jalisco, entre otros.En el mediano plazo, todas las bebidas tendrán granos mexicanos, y de preferencia jaliscienses, detalló Vielma."Nos sentimos orgullosos de que nuestro sistema cervecero está diseñado con una olla presurizada conocido en la industria como Mash Cooker, en la que haremos cervezas de granos mexicanos no malteados, comprados directamente a familias productoras."Es el caso de nuestra cerveza elaborada con maíz jalisciense", ejemplificó.Cielito Lindo está comprometida con hacer cerveza de calidad y de manera sustentable, respetará y cuidará el medio ambiente y hará un uso eficiente del agua y de la energía con un gran respeto por la comunidad y el entorno, dijo.