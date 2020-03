...Y lo logran con valentía y confianza

Jessika Becerra

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Ser valiente, resiliente, marcar un estilo personal y sobre todo, no perder nunca la lección, son las experiencia que comparten dos mujeres que ocupan puestos directivos en el sector bancario en México."Para mí la clave ha sido ser yo misma, que las expectativas de otros no definan mi camino. A la vez, no parecerse a los hombres, sino crear un propio estilo liberal y profesional", cuenta Thayde Olarte, directora general de banca al consumo de Scotiabank."También ser humilde para aprender y dejarse inspirar por líderes de cualquier género. A mis 20 tendía a inspirarme en las mujeres que yo quería seguir, y fue un error. Tenemos que estar abiertos a quien apuesta por el talento más allá del género", dijo.Las mujeres deben ser valientes para no "tirar la toalla" en tiempos difíciles, y que para conquistar espacios que parecen inconquistables es necesario tener constancia, dijo la directiva de origen venezolano que antes de llegar a México vivió en Canadá."Lo que me ha funcionado particularmente es la resiliencia, la adaptación, abrazar el cambio, la humildad y el cambio de estrategia cuando te estás equivocando", destacó.Ana Elena Ruiz Ávila, presidenta del Consejo de Mujeres, y directora ejecutiva de transferencias e inversiones estratégicas de Citibanamex, también destaca las capacidades y retos de las mujeres.Para ella, la demanda de un trabajo es todos los días en cualquier horario."Lo que es diferente entre hombres y mujeres es que las mujeres tenemos que demostrar que somos buenas, y eso nos lleva a trabajar mucho en buscar la perfección, y eso permite crecer y buscar más oportunidades", aseguró la directiva que lleva 20 años en el sector financiero.Desde su perspectiva es más satisfactorio perder el miedo crecer."A veces nos da miedo trabajar más horas. Hay mujeres que están en un área de confort y que no quieren salir de ahí", mencionó.Ruiz destacó que el Consejo de Mujeres de Citibanamex se creó hace 10 años y se forma de 52 mujeres y hombres.Lo que buscamos, dijo, es que las mujeres se valoren, conozcan cómo manejarse en su lugar de trabajo, enfrenten problemas y tomen decisiones.