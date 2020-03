Trabajan sin pago 83 mil mujeres

Leticia Rivera

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Por ayudar a su pareja, padres o familiares en su negocio principalmente, 83 mil 344 mujeres en Jalisco trabajan sin recibir una remuneración a cambio, de acuerdo con datos al cuarto trimestre de 2019 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Inegi.Dicha cifra es el doble respecto a los 40 mil 5 hombres en la entidad que laboran sin obtener algún tipo de pago.Y en cuanto a los empleos que sí son remunerados la situación es inversa. En Jalisco hay un millón 696 mil 650 varones asalariados contra 1 millón 93 mil 406 mujeres que reciben un sueldo.La mayor parte de hombres y mujeres que trabajan sin recibir una remuneración lo hace con familiares, de acuerdo con datos de la encuesta.Ignacio Román, académico del ITESO, experto en mercado laboral, explicó que muchas mujeres se integran a la vida económica bajo la concepción de ayudar a su pareja, padres o familiares en su negocio sin un sueldo a cambio, sobre todo en el sector agrícola y en los oficios."Por ejemplo, en el trabajo agropecuario es predominantemente el hombre el que está pagado y es la mujer la que llega a ayudar, entre comillas, o si en un pequeño taller o comercio y mantenemos esta idea de la jefatura masculina, es sólo un ingreso familiar y se entiende que el trabajo de la mujer es ayudarle al hombre y su trabajo no es contabilizado como parte del ingreso (...) aunque sí lo sea", dijo.Para el académico, el problema más grave es la no contabilización de actividades que realizan las mujeres diariamente, pues aunque no haya un sueldo sí generan riqueza."Un gran problema es el hecho de que no esté considerada como actividad económica toda aquella generación de riqueza que no va al mercado, que entra en la reproducción social del hogar, trabajo familiar, cuidado de ancianos, niños, atención de problemas de la parroquia o fraccionamiento", indicó el académico."Ahí hay un problema. La discriminación a la mujer no está sólo en la estadística del trabajo, sino en todas las estadísticas económicas. En qué es lo que estamos valorando como riqueza y qué no, y entonces gran parte del trabajo que realiza la mujer no se considera como generación de riqueza porque no es mercantil, aunque en términos reales sí es generación de riqueza".De acuerdo con el especialista, los grupos de población más jóvenes y los de mayor edad son los más susceptibles a trabajar sin remuneración.