¡Grito de justicia!

"No estás sola, no estás sola", fue uno de los gritos más escuchados. Foto: Emilio de la Cruz

Fernanda Carapia

Hora de publicación: 00:00 hrs.

¡Justicia!, fue el reclamo; el mensaje, la unidad.Miles de mujeres salieron ayer a la calle: las pancartas en sus manos o las leyendas en su cuerpo visibilizaron la violencia que día a día sufren en el espacio público, la oficina, o el hogar."Si tocan a una, respondemos todas", fue la consigna.El enojo y la impotencia se desbordó por momentos. Unas, usaron pintura en aerosol para dejar huella del hartazgo por la desaparición de 11 mujeres al día en México o el asesinato de 22 mujeres en lo que va del año en Jalisco.A su paso, más personas se sumaban a la marcha que inició en Plaza Universidad, en Colón y Juárez. Muchas rompieron en llanto. El recuerdo de una agresión las invadió; la rabia por una hermana asesinada, explotó. Esta vez no estaban solas. Al paso, las mujeres que iban en el contingente se detenían para fundirse en un abrazo."No estás sola, yo sí te creo", se susurraron al oído.En la Rectoría de la UdeG todo explotó. Jóvenes levantaron el puño repudiando el acoso, hostigamiento y abuso sexual que se ha vivido al interior de la Universidad. Según la Defensoría de Derechos Universitarios hay más de 30 denuncias en proceso, tanto en prepa como en el nivel profesional.Si bien los muros de fincas y comercios habían sido pintados con consignas, en el edificio administrativo de la UdeG la rabia imperó. Ahí, hubo un enfrentamiento con una mujer que, con rosario en mano, trató de proteger la estatua de Fray Antonio Alcalde; pero no lo logró, hubo un intercambio de manotazos, jalones de cabello y palabras entre ella y las manifestantes.Metros antes de llegar a Chapultepec, se sembró el pánico. Hombres que iban en la marcha empezaron a gritar: "¡corran!", pidiendo que dieran la media vuelta y no se detuvieran. Nadie sabe qué pasó, rumores hubo muchos, realidades: un vidrio roto. Ya en la Glorieta, un hombre fue detenido por ofender a las participantes.La marea verde y morada inundó el Paseo Chapultepec. Ya había gente en la Glorieta y al fondo se seguían sumando. Llegó hasta La Paz, dijeron algunos, otros aseguraron que fue hasta Juárez.Para ellas, fue una muestra de hermandad. Gritan. Ya no estar dispuestas a quedarse calladas, a ceder, a vivir con miedo. Lo que quieren es salir tranquilas a las calles, luchar por las que no están, por aquellas que murieron por el simple hecho de ser mujer, que salieron de casa y no regresaron, por las que han sido violadas, agredidas o golpeadas, por ellas y por las 4.2 millones de mujeres que hay en Jalisco es su revolución.