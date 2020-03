Amenaza de pandemia es muy real.- OMS

EFE

Hora de publicación: 11:28 hrs.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó hoy que "la amenaza de que haya una pandemia se ha vuelto muy real", después de que el número de casos de Covid-19 haya superado los 100 mil contagios en más de un centenar de países."Es preocupante que tantos países se hayan visto afectados tan rápidamente, el número de casos muestra que la amenaza de pandemia se ha vuelto muy real, pero ésta podría ser la primera pandemia en la historia que seamos capaces de controlar", señaló Tedros en rueda de prensa.La OMS declaró su última pandemia global en 2009, con la gripe A, y en esta ocasión advirtió que no habría una hipotética declaración oficial con el Covid-19, ya que se ha dejado de usar ese término en su medición de epidemias, aunque la palabra podría utilizarse de forma coloquial si importantes focos de contagio se declaran en los cinco continentes."No nos preocupa la palabra, pero sí la reacción que provoque, y queremos que ésta sea la de seguir luchando, no la de abandonar", afirmó al respecto el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.Tedros añadió por su parte que gobiernos, empresas, comunidades, familias e individuos pueden ayudar a controlar esta epidemia e insistió en que con acciones prontas y decisivas se puede frenar el virus.El médico etíope subrayó que pese al número de casos, más del 90 por ciento de ellos siguen concentrados en cuatro países (China, Corea del Sur, Italia e Irán), y recordó que en el territorio chino, donde se originó el brote en diciembre, la tasa de recuperación de los afectados ronda el 70 por ciento."Las áreas con transmisión entre las comunidades siguen siendo el mayor desafío, y debemos aumentar los esfuerzos para prevenir el contagio y reducirlo a focos más controlables", señaló Tedros, para añadir que en los países con transmisión comunitaria no se debe dudar en usar medidas tales como cierre de escuelas o cancelación de eventos multitudinarios.Añadió que países como China, Italia, Japón, Corea del Sur, Singapur y Estados Unidos, entre otros, ya han activado medidas de emergencia que pueden servir de ejemplo."Nos anima que Italia esté tomando medidas agresivas para contener la epidemia, y confiamos en que prueben ser efectivas en los próximos días", aseguró en este sentido el máximo responsable de la OMS.Tedros informó de que la OMS ha enviado hasta el momento equipo de protección de epidemias a 57 países, está preparando el envío a otros 28, y 120 naciones recibieron equipamiento de laboratorio para ayudarles a prepararse ante el posible aumento de casos.