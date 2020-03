Viven diputados un 'día de la patada'

Los diputados del Congreso de Jalisco dijeron vivir un día raro y "de la patada", como consecuencia del Paro Nacional de Mujeres.Ante la falta de congresistas mujeres, la sesión de la Junta de Coordinación Política que se había previsto para este lunes, fue cancelada, pues no acudieron la priista Mariana Fernández, la morenista Érika Pérez, y Rosa Angélica Fregoso, del PVEM.Al informar que se cancelaría el evento ante la ausencia de legisladoras, los diputados Salvador Caro, de MC; Gustavo Macías, del PAN; y Quirino Velázquez, del PRD, expresaron lo complicado que resultó un día sin mujeres."A mí me parece que es un día de la patada, un día amargo, un día feo y que nos está dando a todos una lección sumamente importante, una lección relevante, una lección que, para muchos de nosotros empezó en nuestra misma casa", apuntó Caro."Yo hago votos para que no solamente aquí en el Congreso del Estado, sino en todo nuestro País, en todo nuestro Estado, en toda nuestra Ciudad tomemos conciencia del significado real de lo que está pasando (...), y no solamente lo traduzcamos en leyes, en políticas públicas; creo que lo podemos traducir en algo más importante, en actitudes que transformen nuestra convivencia cotidiana y nos permitan llegar rápido a una cultura donde hombres y mujeres vivamos en plena igualdad, integración y solidaridad", añadió.Macías expuso que un día que debió tener mucha actividad laboral, se convirtió en raro."Es un lunes donde debería de haber mucha actividad, debería de generarse toda una serie de trabajos legislativos y, sin embargo, como pueden ver, no se puede; no podemos avanzar sin la presencia de las mujeres, creo que es una buena experiencia y una buena lección para valorar lo que realmente las mujeres representan, no sólo en el Congreso del Estado sino en general en el País y el Estado", indicó."(El paro) sí tiene que sacudir las conciencias de quienes no hemos hecho lo necesario para que las mujeres realmente se sientan que sus derechos, y el tema de la igualdad, está viéndose reflejado en su actuar todos los días. La violencia contra las mujeres, la desigualdad se sigue generando, y es el llamado que hoy están haciendo las mujeres", agregó.El perredista Velázquez, por su parte, comentó que, con el Paro Nacional de Mujeres, se pudo entender la importancia que tienen ellas."Es un día triste, es un día de mucha reflexión, es un día en donde entendemos la gran importancia que significan, desde lo más sencillo hasta lo más trascendental, las mujeres (...) Eso que percibimos de ambiente raro, pues yo lo traduzco en la gran ausencia y la gran tristeza que significa no tener a nuestras mujeres, por una causa que ellas consideran justa, por un tema que es tan lamentable como es la violencia a las mujeres", acotó.El Congreso de Jalisco tiene 425 mujeres en nómina, incluyendo a 16 diputadas; y, aunque había respaldo del Legislativo para que las trabajadoras se sumaran a #UnDíaSinNosotras, hubo cinco que "desairaron" suspender actividades.De acuerdo con información del área administrativa de la Asamblea, tres féminas de Oficialía de Partes acudieron a laborar, así como dos de Biblioteca y Archivo.María de los Ángeles Núñez Talancón es bibliotecaria en el Congreso, y es una de las cinco féminas que optó por no parar labores; su argumento para presentarse a trabajar es que el Paro Nacional sería una manifestación en contra de los hombres, y ella no tiene nada en contra de ellos."No estoy de acuerdo con el motivo por el que se están manifestando las mujeres. Si ellas dicen que por la violencia, pues yo creo que también hay hombres violentados; porque también hay mujeres que son delincuentes, no muchas pero hay también, y también los hombres son violentados", dijo la servidora pública."La manifestación yo la veo dirigida en contra de los hombres, y pues yo no estoy en contra de los hombres. Creo que no soy la única, hay mucha gente que no está de acuerdo, y a lo mejor muchas personas se sumaron al paro, pero sin saber los motivos de fondo", agregó.Las empleadas de Oficialía de Partes indicaron que debido a la sobrecarga de trabajo que se tiene en esa área, y como no había hombres que se encargaran de las labores, optaron por trabajar en lugar de sumarse al Paro Nacional de Mujeres.