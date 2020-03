Cimbra paro de mujeres a empresas... y clientes

Estephany de la Cruz

Hora de publicación: 14:22 hrs.

Hoy 'desaparecieron' cientos de compañeras de trabajo, ellas no llegaron.Lugares vacíos, pasillos en silencio y actividades que no se realizan, atrasos en algunos bancos, así es como se vive este Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras en algunas empresas tapatías que se sumaron a la iniciativa.En una visita a la empresa Kueski, se observó que el cien por ciento de las mujeres que colaboran con la fintech de préstamos en línea, no asistieron a trabajar para sumarse a esta protesta contra la violencia de género, desigualdad salarial y de oportunidades.Para Alex Galindo, colaborador de la empresa, es más complicado trabajar sin sus compañeras, sobre todo porque su área, la de mercadotecnia, es liderada por una mujer que les ayuda y orienta en la organización de los proyectos."La verdad es que faltan muchísimas personas en el equipo y es una incertidumbre sobre qué tantas áreas vamos a poder hacer", dijo.Algunos equipos de atención a clientes, departamentos legales y de mercadotecnia no dan seguimiento a sus actividades normales, ya que falta aproximadamente el 50 por ciento del equipo.En donde también destacó el silencio de los pasillos fue en la aceleradora de empresas de alto impacto, StartupGDL, donde cerca de 70 colaboradoras que trabajan ahí, no están.Por otro lado, con sólo dos cajas abiertas y brindando los servicios comunes la sucursal de BBVA de Avenida Mariano Otero y Avenida Nicolás Copérnico, presenta algunos atrasos en dar atención a sus clientes, debido a que no asistió ninguna mujer a laborar, dijo uno de los empleados del Banco.La sucursal de Citibanamex de la misma zona, sólo tiene los cajeros automáticos en servicio, debido a que cerraron sus instalaciones por el paro.