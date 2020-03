Suspenden a Mireles por dichos misóginos

Rolando Herrera

Hora de publicación: 20:34 hrs.

El subdelegado del ISSSTE en Michoacán y ex líder de las autodefensas en aquel estado, José Manuel Mireles, fue sancionado con una suspensión de cinco días y una amonestación pública por haber usado expresiones misóginas, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).En un comunicado, la SFP informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE consideró que Mireles violó la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código de Ética del Gobierno Federal al emplear de manera reiterada palabras despectivas y denigrantes contra derechohabientes y mujeres en general."... el Código de Ética mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres, evitando cualquier menoscabo a la dignidad humana, los derechos y libertades o que constituya alguna forma de discriminación."Asimismo, establece que las personas servidoras públicas deberán eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente", indicó la Secretaría.El 4 de septiembre del año pasado, en una reunión con médicos, Mireles se refirió a las esposas y concubinas de los derechohabientes como "pirujas"."Algunos necesitan hemodiálisis dos o tres veces por semana, si afuera cuesta mil 200 pesos, aquí está pagando 490 pesos al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia, y atender a, yo diría de otra manera, soy tierracalenteño, a la primera piruja, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta", dijo entre risas.Cinco días después, al contar una anécdota en la que un presunto líder sindical intentó extorsionarlo, Mireles volvió a utilizar una palabra despectiva para referirse a las mujeres."Hubo otro más, se creyó más inteligente, me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido a una nalguita nueva", refirió.La SFP aseguró que durante el proceso de integración del expediente, que duró seis meses, el OIC garantizó el derecho de audiencia de Mireles."La Función Pública tiene como uno de sus propósitos fomentar una nueva ética, con perspectiva de género, en el servicio público, para garantizar la integridad y los derechos humanos de las mujeres, y hace un llamado a las personas servidoras públicas a cumplir con la obligación de observar disciplina y respeto hacia la ciudadanía durante el desempeño de sus funciones", indicó la dependencia.