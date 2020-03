Fallan sistemas de Secretaría del Trabajo

Hora de publicación: 22:12 hrs.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sufrió una afectación en sus sistemas, por lo que reportó que sus servidores no operan correctamente."Se informa que durante el fin de semana, parte de la infraestructura de cómputo y sistemas de la STPS fue afectada por un incidente que ha provocado que algunos servidores no operen correctamente, entre ellos, el de la plataforma de legitimación de contratos colectivos", indicó la dependencia federal en un comunicado."Al respecto, les informamos que todas las solicitudes de legitimación de contratos colectivos de trabajo se recibirán a través del correo electrónico reforma.laboral@stps.gob.mx", agregó.La dependencia federal no detalló si se trata de un problema interno o de un ataque externo o ajeno ni tampoco estuvo disponible para aclarar dicha situación.A finales de febrero, la Secretaría de Economía informó de un ataque cibernético que afectó sus servicios de correo electrónico y servidores de archivos.La dependencia informó ayer que a partir de este martes sus operaciones y las de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria vuelven a la normalidad.El año pasado piratas informáticos atacaron la red interna de la petrolera estatal Pemex y solicitaron un millonario pago.